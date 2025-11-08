S’abonner au mag
Stéphane Gilli ne reproche qu’une seule chose à son équipe

Une défaite pas méritée ?

Peut-être, mais une défaite quand même. Battu par Rennes à domicile sur la plus courte des marges malgré un match plutôt réussi, le Paris FC peut s’en vouloir. Pourtant, Stéphane Gilli a refusé de voir le verre à moitié vide en conférence de presse. Pour l’entraîneur des hommes de la capitale, son équipe n’a pêché que dans un seul domaine (ou presque) : le réalisme dans les deux surfaces de réparation.

« C’est un scénario qui se répète même si je pense qu’en première mi-temps, on a été un peu plus timoré. Sur la deuxième période, il n’y a que l’efficacité à reprocher à mes joueurs, a ainsi estimé l’entraîneur. Il y a de la déception, parce que je pense qu’on a fait bonne figure. Mais pour gagner des matchs en Ligue 1, il faut être plus efficace. Si on n’arrive pas à gagner ce match, on ne doit pas le perdre. Il ne manque pas grand-chose depuis le début de la saison, ce n’est pas comme si on ne se créait pas des occasions. »

Et la position au classement (onzième) n’est pas si mal, pour un promu.

