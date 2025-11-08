S’abonner au mag
Habib Beye : « On ne va pas tout gagner avec trois buts »

Ouf !

Dans une situation inconfortable ces derniers temps en raison de résultats moyens avec le Stade rennais, Habib Beye peut être soulagé ce samedi. Car la veille, son équipe s’est imposée sur le terrain du Paris FC. Dans la difficulté et sur la plus courte des marges, certes. Mais l’entraîneur reste très content de cette victoire, la deuxième consécutive après celle obtenue face à Strasbourg à domicile, et l’a fait savoir en conférence de presse.

« On a mis quatre buts à Strasbourg, on en met deux par rencontre depuis un bon moment. Et là, on marque encore. Il faut aussi savoir gagner 1-0, on ne va pas tout gagner avec trois ou quatre buts même si on a des attaquants de qualité, a ainsi apprécié le coach des Bretons. C’est une victoire qu’il faut parfois aller chercher, dans un championnat qui sera difficile. On a manqué de qualité technique en première période et on a une occasion réelle avec Kader Meïté, mais il faut savoir gérer ces matchs. »

Le licenciement est, en tout cas, au minimum repoussé.

Rennes gagne un match sans luxe contre le Paris FC

