Spoiler : un Français (minimum) va gagner la Ligue des champions !

Cocorico !

Avec l’élimination du Borussia Dortmund – le seul club des quarts sans joueur français –, c’est désormais garanti : la Ligue des champions sera soulevée par un Français, quoi qu’il arrive. Le bourreau des Jaune et Noir ? Le Barça, emmené par Jules Koundé, seul tricolore de l’effectif blaugrana. Pendant ce temps-là, Paris continue son parcours avec pas moins de sept représentants français : Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Presnel Kimpembe (oui, oui) et le petit Senny Mayulu, futur crack en rodage.

Le Real et le Bayern bien représentés

En face, le Real Madrid ne rigole pas non plus niveau passeport bleu blanc rouge. Si les Merengues vont au bout, ce sont quatre joueurs qui lèveront le trophée, les trois tenants du titre Camavinga, Mendy et Tchouaméni, avec un petit nouveau en plus en la personne de Kylian Mbappé. Arsenal joue plus minimaliste avec un seul Bleu, mais pas des moindres : William Saliba, pilier de la défense des Gunners. Enfin, dans l’autre quart, l’Inter s’appuie sur le duo Thuram-Pavard, pendant que le Bayern sort le quatuor Olise-Upamecano-Boey-Coman.

Bref, quoi qu’il arrive, cette année, la Ligue des champions aura une touche plus ou moins frenchy.

