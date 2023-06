Southampton a un nouvel entraîneur

Le saint des Saints.

Après onze ans passés en Premier League et une saison particulièrement catastrophique, conclue à la dernière place, Southampton va retrouver le Championship. Les Saints, qui ont successivement connu trois coachs l’année dernière (Ralph Hasenhüttl, Nathan Jones puis Rubén Sellés), ont révélé ce mercredi l’identité de leur nouveau coach. C’est donc l’Écossais Russell Martin qui sera chargé de faire remonter le club le plus vite possible dans l’Élite.

Les Saints débauche le technicien aux Gallois de Swansea, que Martin a emmené à la 15e puis à la 10e place du second échelon national. Membre de la Tartan Army quand il chaussait encore les crampons (21 sélections), il a passé la majorité de sa carrière de joueur à Norwich. « Je suis prêt à relever ce défi et je donnerai tout pour atteindre cet objectif et donner aux supporters une équipe dont ils seront fiers », a déclaré le nouveau coach dans le communiqué du club.

Bon courage à lui pour mettre le feu au stade le plus banal du monde.

