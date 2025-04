Massimiliano Allegri bientôt de retour en Serie A ?

Le chouchou des fans du calcio.

Au chômage depuis un an et la fin de son aventure à la Juventus, Massimiliano Allegri pourrait reprendre du service dès la saison prochaine en Serie A. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan et son président, Giorgio Furlani, vont vivre une semaine importante concernant l’organigramme de la saison prochaine, puisqu’une réunion est prévue avec Igli Tare, pour le poste de directeur sportif. En pole, l’Albanais devrait ensuite venir avec Allegri dans ses valises, pour remplacer Sérgio Conceição, qui ne parvient pas à convaincre depuis son arrivée sur le banc, en décembre 2024.

Évidemment, Allegri connaît bien le club rossonero puisqu’il avait déjà dirigé l’équipe première entre 2010 et 2014, soit un total de 179 matchs. Il avait même été champion d’Italie en 2011, et avait remporté la Supercoupe la même année. À l’époque, Thiago Silva, Mathieu Flamini et Zlatan Ibrahimović faisaient des ravages. Justement, l’ancien attaquant suédois devrait lui aussi bien rester dans l’organigramme, tout comme le Français Geoffrey Moncada.

Entraîner toujours les mêmes clubs : Allegri, Zidane, Gasset, même combat.

