Sergio Ramos rêve encore de la sélection espagnole

Sergio Ramos a déclaré dimanche à l’issue de la rencontre entre le Séville FC et l’Atlético de Madrid (victoire 1-0) qu’il espérait toujours retrouver la sélection espagnole, trois ans après sa dernière cape. « En tant qu’Espagnol, le sélectionneur dispose d’une grande variété de joueurs. Ce sera très difficile pour lui, mais ceux d’entre nous qui sommes espagnols travaillons et jouons toujours avec le rêve d’aller en équipe nationale, et c’est l’entraîneur qui décidera », espère toujours le défenseur central de 37 ans.

Le capitaine du Séville FC avait annoncé une retraite internationale forcée en février 2023, mais a tout de même salué Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol présent en tribunes pour la rencontre : « Je suis heureux que le sélectionneur vienne nous voir. » Le remplaçant de Luis Enrique sur le banc espagnol avait pourtant écarté un retour de Sergio Ramos avec la Roja en novembre dernier.

