Non, il ne fera pas une Adrien Rabiot.

Sans club depuis 2024, Serge Aurier aurait été approché il y a quelques mois par l’Olympique de Marseille et son directeur sportif Medhi Benatia. Mais la loyauté sans faille de l’ancien Parisien prime sur l’envie d’avoir un gagne-pain. « Je préfère même ne pas manger que de signer à Marseille », explique sobrement le latéral de 32 ans au micro de Kampo.

Parisien un jour…

Pour le gamin de Sevran, une signature chez le rival phocéen est inenvisageable : « Ça fait bizarre ! Tu vas dans les Classicos, tu dis : “Allez Paris ! Allez Paris !” Quand tu gagnes, tu es le plus heureux du monde… et là, tu ferais l’inverse ? » Coup dur pour son ancien coéquipier Adrien Rabiot. Avec 81 matchs sous la tunique rouge et bleu, l’Ivoirien gagne un peu plus en capital sympathie auprès des supporters parisiens, mais reste à la recherche d’un club où rebondir à la rentrée.

