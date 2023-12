Sept ans sans stade pour le supporter raciste qui s’en était pris à Rio Ferdinand

« Casse-toi pauv’ con ! »

La justice anglaise frappe fort. Le dénommé Jamie Arnold s’était rendu coupable de gestes racistes à l’encontre de Rio Ferdinand en mai 2021, à Molineux, où l’ancien défenseur avait assisté à la rencontre opposant Wolverhampton à Manchester United. Repéré par les caméras de surveillance et par plusieurs témoins dans la tribune, Arnold vient d’être condamné à six mois d’incarcération et sept ans d’interdiction de stade.

Dans les faits, si sa détention se passe comme convenu, il devrait sortir de prison au bout de trois mois, mais restera sous surveillance pendant un an. « Les Wolverhampton Wanderers ne veulent pas d’un raciste dans leurs tribunes. Ils ne veulent pas de vous comme supporter et cette ville ne tolère pas les comportements racistes en son sein », a commenté la juge Rhona Campbell, citée par la BBC.

Bon débarras.