Sept ans après, Rodez accueillera enfin un match de Coupe de France à domicile

Allez, viens boire un p’tit coup en Aveyron.

Après 25 matchs consécutifs disputés à l’extérieur, le club de Rodez, qui évolue en Ligue 2, accueillera un match de Coupe de France, lors des 16es de finale. Cela fait plus de sept ans que les Aveyronnais espéraient cela, et ce sera chose faite avec la réception de l’AS Monaco au mythique stade Paul-Lignon. La dernière fois, c’était en 2016 contre un club de Mayotte, le FC Mtsapéré (3-2, AP). Sur X, le club de Ligue 2 s’est permis un petit post ironique reprenant l’expression légendaire de Thierry Roland, après la victoire en Coupe du monde de l’équipe de France en 1998. « Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille… Enfin le plus tard possible, mais on peut ! »

On va enfin recevoir un match de #CDF à domicile, après 25 déplacements de suite 🥹 https://t.co/mdLGUkJyID pic.twitter.com/ctsWN2Jz43 — Rodez Aveyron Football (@OfficielRAF) January 8, 2024

Encore une bonne excuse pour faire la fête.​​

