Le football mondial polluerait autant que l’Autriche

Notre pelouse brûle et nous regardons ailleurs.

Selon une étude inédite publiée ce lundi par Scientists for Global Responsibility pour le New Weather Institute, l’industrie du football crache entre 64 et 66 millions de tonnes de CO₂ par an, soit l’équivalent des émissions annuelles de l’Autriche, la 44e économie mondiale.

La FIFA vise pourtant -50% d’émissions d’ici 2030

Le rapport Dirty Tackle – The Growing Carbon Footprint of Football pose des chiffres clairs sur la table. Il passe au crible les émissions : parmi celles liées aux stades, aux voyages des fans et des équipes, à la production de maillots et de goodies, celle qui représente 75% de l’empreinte carbone du football, c’est le sponsoring. Typiquement, les compagnies aériennes et les pétroliers qui s’offrent une image en collant leur logo sur les maillots.

Au total, sans les sponsors, le foot mondial pèserait quand même 13 à 15 millions de tonnes de CO₂ par an, soit le niveau d’un pays comme le Costa Rica (87e économie mondiale). La FIFA, qui se vante de viser -50% d’émissions d’ici 2030, a récemment signé un partenariat gigantesque avec Aramco, le géant saoudien du pétrole.

Pour ce qui est de la Coupe du monde ? Un seul match est équivalent aux émissions annuelles de 50 000 bagnoles en Angleterre, et sans compter les sponsors. En quatre ans, une telle compétition représente 6,5 millions de tonnes de CO₂, en incluant les qualifs et la phase finale, sans compter les sponsors qui alourdissent la note.

On a hâte de voir le bilan du Mondial 2026.

