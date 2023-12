Selon le CIES, Théo Hernandez serait le meilleur latéral gauche de 2023

Ce sont les chiffres qui le disent !

Selon l’Observatoire du football du Centre International d’Etude du Sport, qui a tourné les statistiques de 2023 dans tous les sens, Théo Hernandez serait le meilleur latéral gauche de l’année. De l’autre côté, c’est Kyle Walker qui remporte la mise alors qu’Ederson s’illustre chez les gardiens et Manuel Akanji trône en tête chez les défenseurs centraux (Jules Koundé, quatrième, n’est pas loin).

Concernant les milieux défensifs, Eduardo Camavinga se place en troisième position derrière Declan Rice et surtout Rodri. Pour les milieux offensifs, Bruno Fernandes est leader tandis qu’Adrien Rabiot pointe en huitième position. Enfin, place aux attaquants : l’ailier droit le plus performant serait Bukayo Saka, Marcus Rashford domine les débats à gauche et Erling Haaland s’impose dans l’axe.

Kylian Mbappé ? Dixième, dans un classement où Antoine Griezmann est dauphin du Norvégien.

Super Pippo et Costil jouent un mauvais tour au Milan, la Fiorentina fait le job à Monza