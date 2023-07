Selma Bacha sur la voie d’un come-back

L’espoir renaît.

Sortie sur civière en fin de rencontre face à l’Australie vendredi, Selma Bacha a désormais lancé le compte à rebours avant le coup d’envoi du Mondial féminin. La compétition débute ce jeudi, mais l’équipe de France n’entrera en lice que dimanche (12 heures) contre la Jamaïque, ce qui laisse un peu de temps à la latérale gauche de l’Olympique lyonnais. Sauf miracle, elle ne participera pas au premier match des Bleues, mais pourrait faire son retour dès le suivant face aux Brésiliennes.

D’après les informations de L’Équipe, la joueuse de 22 ans a repris la course ce mercredi. Hervé Renard espérait que la blessure de Selma Bacha « ne soit pas trop grave » et ça semble être le cas. Selon le quotidien, la Lyonnaise a d’abord fait du vélo d’appartement pour remettre son articulation dans le rythme, puis elle s’est testée à la course, les sauts et les accélérations. Elle n’a toutefois pas participé à l’entraînement collectif.

À ses côtés se trouvait Aïssatou Tounkara, touchée à un mollet. Tounkara qui remplaçait Amandine Henry, forfait. On respire fort.

Mais qui va aller supporter les Bleues à l’autre bout du monde ?