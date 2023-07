La cheville de Selma Bacha inquiète les Bleues

Le « sorcier blanc » ensorcelé ?

Sortie sur civière après un gros choc à la cheville en toute fin de match amical contre l’Australie ce vendredi (défaite 1-0), Selma Bacha serait incertaine pour la Coupe du monde selon le journal L’Équipe. Le média rapporte que si la première radio passée immédiatement après le match n’indique pas de fracture, la latérale gauche de l’OL souffrirait d’une entorse qui, selon le degré de gravité, pourrait la priver de Mondial. Elle doit passer des examens complémentaires samedi.

Interrogé par les journalistes sur place, Hervé Renard a dit espérer que « ça ne soit pas trop grave » :« C’est la plus mauvaise nouvelle de la soirée, mais restons patients en attendant le verdict du docteur et un examen un peu plus approfondi. Je pense que le docteur va faire au plus vite. On est toujours inquiet, mais il faut être mesuré, patienter, ne pas se précipiter dans les commentaires. » Déjà privées de Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock, Amandine Henry et Delphine Cascarino, les Bleues vivent une préparation de Mondial décidément compliquée.

L’ombre de Coco.

