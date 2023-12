Selma Bacha pose une option sur le Ballon d’or

Télé Bacha.

Les Bleues vont jouer leur dernier match de l’année ce mardi à 19h15 contre le Portugal, et peuvent conclure leur campagne de Ligue des nations invaincues. Pour l’occasion, Selma Bacha s’est confiée à Ouest-France. La Lyonnaise a réitéré son ambition de gagner le Ballon d’or : « Je n’ai pas dit que j’allais l’avoir dans les deux prochaines années ! Mais je sais que je l’aurai et on en reparlera. » Phénomène à son poste, la gauchère s’est encore illustrée récemment avec une passe décisive sur corner dans la victoire de la France sur l’Autriche vendredi dernier (3-0).

« On m’a toujours dit cette phrase : “La vie et l’avis des gens, je m’en fous.” Peu importe ce que tu fais, tu seras toujours critiquée. » #Bleues Sur et en dehors du terrain, Selma Bacha c'est un régal 👇🏻 https://t.co/VUp1lwrPdo — Morgane Huguen (@MorganeHuguen) December 5, 2023

À tout juste 23 ans, Selma Bacha compte 25 sélections (la première était contre le Kazakhstan en novembre 2021) et se positionne comme un pilier de l’équipe de France. Elle n’avait plus quitté le onze d’Hervé Renard après le deuxième match de la Coupe du monde cet été et avait enflammé son côté lors des 120 minutes contre l’Australie en quart de finale – même si cela n’a pas suffi puisqu’elle a raté le premier tir au but (défaite 7-6 des Françaises).

