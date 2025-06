Séamus Coleman prolonge encore le plaisir avec les Toffees

La croisière Séamus.

On pensait que le dernier match à Goodison Park allait être sa dernière danse, raté. Séamus Coleman prolonge d’un an avec Everton, pour enchaîner sa 17e saison au sein du club de Liverpool. En même temps, quel plaisir de jouer sous les ordres de David Moyes, même si le capitaine légendaire des Toffees n’a participé qu’à cinq matchs cette saison à cause de plusieurs blessures au mollet et au pied.

« Ce club signifie tout pour moi »

« J’adore Everton donc continuer de jouer pour ce club signifie tout pour moi et ma famille, a-t-il avoué dans le communiqué du club. Grâce au travail acharné de plusieurs personnes, nous avons pu entrer dans notre nouveau stade et ouvrir la voie à un avenir meilleur dont je veux faire partie. » Auteur d’une saison plus que correct, les Toffees pourront donc compter sur leur capitaine, du moins, dans le vestiaire. Du haut de ses 36 ans, l’Irlandais aux 73 sélections est le sixième joueur le plus capé de l’histoire d’Everton. Il compte un total de 428 matches dont 369 rencontres de Premier League.

C’est bon, James Milner peut dormir sur ses deux oreilles.

