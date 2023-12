Pourquoi Santos a banni le numéro 10 de Pelé

Le numéro 10 de Pelé restera au placard en attendant la prochaine montée.

On ne salit pas l’honneur du Roi Pelé. Ça, Marcelo Teixeira l’a bien compris. Le nouveau président de Santos, l’a annoncé lors de sa première conférence de presse depuis sa prise de fonction : « Tant que nous ne remonterons pas en première division, à un échelon digne de Pelé, nous ne jouerons pas avec le numéro 10. » Marcelo Teixeira a été élu après que le club soit descendu pour la première fois de son histoire en deuxième division, ce qui a été un tremblement de terre pour la ville de Santos.

Edson Arantes do Nascimento avait joué à Santos de 1956 à 1974 et cette année, après sa mort, le club de Santos lui rend hommage toute la saison. Une relégation en deuxième division, on a vu mieux comme hommage, c’est vrai mais Marcelo Teixera appuie sa volonté de faire les choses bien : « Nous faisons ça en sa mémoire et en son honneur, puisque nous avons consacré cette année à rendre hommage à Pelé après sa mort, nous allons poursuivre cette mission. »

En revanche, rien de prévu pour le numéro 11 de Neymar.

