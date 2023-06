Sam Allardyce et Leeds, c’est déjà terminé

Sam’énerve.

Sam Allardyce n’est plus l’entraîneur de Leeds United, a précisé le club via un communiqué. L’ancien technicien de Bolton (1999-2007) avait rejoint les Whites début mai. Le coach a officié lors des quatre derniers matchs de la saison, pour deux matchs nuls et deux défaites. Ce qui n’a pas permis d’accrocher le maintien.

#LUFC and Sam Allardyce can confirm that both parties have mutually agreed for Sam’s spell at the club to end following the completion of the 2022/23 season

— Leeds United (@LUFC) June 2, 2023