Saïd Chabane placé en garde à vue

Saïd en cabane.

Saïd Chabane, ex-président d’Angers, qui a passé la main il y a quelques jours à son fils Romain et à un président délégué, Teddy Kefalas, a été placé en garde en vue, ce mardi, par la police judiciaire de Nanterre, d’après TF1 et LCI. L’homme d’affaires va devoir répondre aux questions du Service central des courses et jeux (SCCJ) dans le cadre de l’enquête ouverte pour « des chefs de blanchiment en bande organisée » et « exercice illégal d’agent de joueurs ». On reproche notamment à l’ancien dirigeant des transactions financières douteuses et le rôle de plusieurs agents de joueurs lors de transferts effectués par Angers SCO. C’est un nouvel épisode dans cette affaire qui a débuté en juin 2022. Trois agents (non titulaires d’une licence officielle) avaient été placés en garde à vue. Une première perquisition a eu lieu le 14 juin 2022 à Angers, puis au siège du club angevin en janvier dernier dans le cadre de ces transactions douteuses. Saïd Chabane avait déjà été auditionné le 3 janvier dernier par les enquêteurs, mais librement. Le club, lui, n’a pas encore communiqué.

Pour rappel, l’entrepreneur franco-algérien a été mis en examen en février 2020 pour agressions sexuelles commises par une personne abusant de son autorité via ses fonctions. L’homme qui a fait fortune dans la charcuterie est à ce sujet convoqué en juin prochain devant le tribunal correctionnel d’Angers. Entre la série noire de défaites, la perte des joueurs majeurs comme Azzedine Ounahi (OM) ou Sofiane Boufal (‎Al-Rayyan SC), la fin de la saison risque d’être encore plus longue du côté du stade Raymond-Kopa.

Bientôt une série Netflix ?

