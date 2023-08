Sabri Lamouchi : « J’étais obsédé par ma candidature aux Espoirs »

Beau perdant.

Candidat au poste de sélectionneur des Espoirs, Sabri Lamouchi n’a pas eu les faveurs du Comex de la FFF, qui a privilgié le profil de Thierry Henry. L’ancien entraîneur de Nottingham Forest a réagi à cette décision auprès de L’Equipe, en se montrant « déçu » mais « pas surpris ». « J’ai tout tenté, sans lobbying médiatique ou politique, explique-t-il. J’accepte de perdre. Il n’y avait qu’un vainqueur possible. Je suis heureux d’avoir été candidat, d’avoir porté mon projet au bout. Je pensais que j’avais le profil pour mener cette sélection et je le pense encore. Ce n’est pas parce que je n’ai pas été choisi que je suis moins bon. »

« J’avais mis d’autres propositions entre parenthèses pendant ma candidature aux Espoirs car j’étais obsédé par ça. Cette génération a besoin d’amour, de soutien, de fraternité et je me voyais bien l’accompagner, poursuit celui qui rêvait des Jeux olympiques de Paris. C’est un challenge et un enjeu exceptionnels pour cette génération. Une fois dans ta vie, tu peux viser la médaille d’or, à domicile, aux JO. J’ai toujours pensé que c’était possible et je le pense encore, même si c’est un autre qui a eu le poste. (…) On avait tous des profils différents et je savais que Thierry pouvait être choisi. Il faut respecter ce choix et je lui souhaite de remporter la médaille d’or. »

Vas-y mon Titi !