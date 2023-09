Rubiales et son père (encore) visés dans l’affaire Hermoso

Il faut avoir un sacré cardio pour suivre cette histoire.

Quelques heures après le sacre espagnol au Mondial 2023, et donc le baiser forcé de Luis Rubiales à l’attaquante Jenni Hermoso, le même président de la fédération (RFEF) s’est employé pour enterrer l’affaire au plus vite. Incapable de désamorcer sa propre bombe, le boss de la RFEF avait tenu à prouver que la joueuse était consentante au moment de ce geste déplacé. Un communiqué d’Hermoso, publié par la fédé, mettait fin à l’incendie pour un (tout petit) temps : « Le président et moi avons une très bonne relation, son comportement avec nous tous a été excellent, et c’était un geste naturel d’affection et de gratitude. »

Depuis, beaucoup de choses ont été dévoilées accablant Rubiales et, ce mercredi, El Confidencial apprend que les propos n’ont jamais été tenus par Jenni Hermoso puisqu’ils ont été écrits par le service de communication de la RFEF. Patricia Pérez, responsable de la communication de la sélection, aurait en effet vu ses vacances écourtées par une convocation urgente au siège de la Ciudad del Fútbol. Reçue par Luis Rubiales et le père de ce dernier, Manuel – qui n’a d’ailleurs aucune fonction connue dans l’organigramme – ainsi que par de hauts dirigeants du football ibérique, Pérez aurait été sommée de rédiger ce communiqué.

Si vous cherchez des casseroles pour votre cuisine, vous savez où trouver.

Espagne : une majorité de joueuses réintègre la sélection