Romain Perraud revient en France

Romain Perraud revient en France

Les Lillois vont pouvoir se faire les contes de Perraud.

Désespérément à la recherche d’un latéral gauche, Lille a enfin mis le grappin sur un spécialiste du poste. Selon L’Équipe, le LOSC a trouvé un accord avec le Real Betis pour le transfert de Romain Perraud. Le Français va débarquer chez les Dogues contre un chèque de 3 millions d’euros, auquel pourra s’ajouter une demi million d’euros de bonus. Ce qui permettra aux Verdiblancos de rentrer dans leurs frais, puisqu’ils l’avaient attiré pour 3,5 millions d’euros il y a un an, alors que Perraud était la propriété de Southampton.

Avec les départs d’Ismaily (fin de contrat), Mitchel Bakker (retour de prêt à l’Atalanta) et Gabriel Gudmundsson (cédé à Leeds), les Nordistes n’avaient que le jeune Belge de 19 ans Vincent Burlet, à peine de retour d’un prêt au Mans, comme solution dans le couloir gauche. À 27 ans, Perraud va donc connaître son troisième club en Ligue 1, après Nice et Brest. L’an dernier, il a disputé 42 matchs avec le club andalou, et il va désormais rejoindre ses nouveaux coéquipiers à Londres, où les Dogues affrontent West Ham ce samedi pour leur ultime test de pré-saison.

L’occasion de revoir sa frappe sublime avec les Saints.

