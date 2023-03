Roberto Mancini convoque Mateo Retegui, le meilleur buteur du championnat argentin

Un Argentin aux origines italiennes, comme Zanetti et Messi.

Cette fois, pas question pour l’Italie de passer à côté d’un autre binational talentueux. Alors Roberto Mancini n’a pas attendu de voir le jeune Mateo Retegui faire ses preuves en Europe. Le sélectionneur italien a convoqué le jeune attaquant de Boca Junior, prêté au CA Tigre, pour les prochains matchs de la Nazionale, contre l’Angleterre le 23 mars puis Malte le 26, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Âgé de 23 ans, le meilleur buteur du championnat argentin, avec six buts en sept journées de championnat, n’a pas été dur à convaincre selon Mancini. « On le suit depuis quelque temps, il est titulaire depuis deux ans dans le championnat d’Argentine et il a des qualités qui malheureusement nous manquent en ce moment […] On pensait qu’il ne souhaiterait pas venir, il a au contraire dit oui tout de suite », a déclaré le sélectionneur dans une émission sur DAZN. Ce choix s’inscrit également dans un contexte de pénurie d’avant-centre en Italie, trop dépendante du seul Ciro Immobile. Les autres n°9 italiens étant soit blessés, comme Raspadori et Belotti, soit en méforme, comme Kean et Scamacca.

Sinon, Balotelli peut toujours rendre des services. Super Mario a inscrit cinq buts en treize matchs avec le FC Sion cette saison.

La justice italienne demande que Robinho purge sa peine au Brésil