Coupe du Roi : une absence de marque et un retour côté Barça

Des blessures de chaque côté.

Ce samedi soir à 22h, le FC Barcelone et le Real Madrid se livreront une bataille sans merci pour décrocher la Coupe du Roi à l’Estadio La Cartuja de Séville. Un duel au sommet que les Blaugranas entameront avec une absence de taille, celle du goleador Robert Lewandowski, blessé.

Robert out, Marc-André is back

Le Barça a fait part ce vendredi du groupe retenu pour ce Clásico, et sans surprise le Polonais manque à l’appel. Touché à la cuisse gauche samedi lors du succès contre le Celta Vigo (4-3), le Barça a confirmé en début de semaine son indisponibilité pour plusieurs semaines. C’est le premier gros rendez-vous que manquera l’homme aux 40 réalisations cette saison. Une situation qui poussera probablement Hansi Flick à aligner en pointe Ferran Torres, l’Espagnol qui semble retrouver des couleurs ces dernières semaines (six fois décisif sur ses sept derniers matchs). Blessés eux aussi, Alejandro Baldé, Marc Casado et Marc Bernal ne sont pas convoqués.

En revanche, Marc-André Ter Stegen fait lui son grand retour ! Absent depuis septembre pour rupture complète du tendon rotulien du genou droit, le portier allemand a obtenu le feu vert médical de la part des médecins. Cette grosse indisponibilité avait poussé la direction barcelonaise à faire sortir de sa retraite papi Wojciech Szczęsny en octobre dernier.

Quasiment huit mois plus tard, le Polonais a donné satisfaction, tandis que Ter Stegen était le capitaine de l’équipe en début de saison. Qui des deux débutera contre le Real Madrid ? Hansi Flick devra trancher. De son côté la presse espagnole s’accorde pour dire que Szczęsny sera aligné…

Une chose est sûre : Pedri sera là, pour le plus grand bonheur des Barcelonais.

Pedri, comme par magie