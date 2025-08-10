S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Rennes laisse filer un flop

TJ
Rennes laisse filer un flop

Une belle erreur de casting.

Recruté par Rennes pour neuf millions d’euros il y a un an, Henrik Meister met déjà les voiles. Prêté en janvier à Pise alors qu’il peinait à faire son trou dans l’attaque bretonne (quatre matchs seulement avec le SRFC), le Danois de 21 ans s’est définitivement engagé avec l’équipe italienne, qu’il a aidée à monter en Serie A. On pourra retenir ses débuts idylliques sous le maillot Rouge et Noir (un but sur son premier ballon contre l’OL en août 2024), qui n’auront néanmoins été qu’un feu de paille. Pour sauver les meubles, le Stade rennais devrait récupérer cinq millions dans l’affaire.

Niveau attaquant danois en Ligue 1, on retiendra davantage Martin Braithwaite.

Victoire de prestige pour Lens, Rennes frustré à domicile

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine