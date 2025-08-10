Rennes laisse filer un flop

Une belle erreur de casting.

Recruté par Rennes pour neuf millions d’euros il y a un an, Henrik Meister met déjà les voiles. Prêté en janvier à Pise alors qu’il peinait à faire son trou dans l’attaque bretonne (quatre matchs seulement avec le SRFC), le Danois de 21 ans s’est définitivement engagé avec l’équipe italienne, qu’il a aidée à monter en Serie A. On pourra retenir ses débuts idylliques sous le maillot Rouge et Noir (un but sur son premier ballon contre l’OL en août 2024), qui n’auront néanmoins été qu’un feu de paille. Pour sauver les meubles, le Stade rennais devrait récupérer cinq millions dans l’affaire.

Prêté en janvier dernier au Pisa Sporting Club, Henrik Meister est définitivement transféré au club promu en Serie A 🤝 Bonne continuation Henrik ! pic.twitter.com/XHoNE36oFS — Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 10, 2025

Niveau attaquant danois en Ligue 1, on retiendra davantage Martin Braithwaite.

