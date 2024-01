Rémy Riou rebondit en Ligue 2

Il n’a pas encore prévu de ranger les gants.

Le match de Coupe de France disputé contre Pontarlier, dimanche (0-3) restera donc comme le dernier de la carrière de Rémy Riou avec Lyon. L’habituelle doublure d’Anthony Lopes a reculé dans la hiérarchie à la suite de l’arrivée récente de Lucas Perri en provenance de Botafogo. Cela a poussé l’ancien gardien de Nantes, Auxerre ou Caen à accepter le challenge proposé par le Paris FC, qui a officialisé sa signature ce mardi.

𝐑𝐞́𝐦𝐲 𝐑𝐢𝐨𝐮 𝐬'𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 𝐅𝐂 ! ▶ En provenance de l'@OL, l'expérimenté gardien de but rejoint le club de la Capitale jusqu'en juin 2025. Bienvenue Rémy 💙 🔵⚪ #CertifiéParis — Paris FC (@ParisFC) January 9, 2024

« Je suis ici pour apporter mon expérience afin que le club continue de se structurer et aille le plus haut possible, a déclaré le portier de 36 ans sur le site internet du club. C’est intéressant de porter le projet du Paris FC pour s’affirmer en tant que deuxième grand club de la Capitale. » On imagine que le Lyonnais de naissance, qui s’est engagé pour un an et demi, postulera pour une place de titulaire. Ni Obed Nkambadio, ni Ivan Filipović n’ont en effet réussi à s’installer avec autorité dans la cage du dixième de Ligue 2.

Quelques mois après le départ à la retraite du monument Vincent Demarconnay, le PFC retrouve donc un dernier rempart d’expérience.

Éliminé par Bergerac, Libourne devrait accueillir le match Bergerac-Lyon