Rejoignez enfin la SO FOOT LIGUE pour la nouvelle saison !

C’est l’heure de vous y mettre ! La saison de SO FOOT LIGUE reprend la 12 août prochain, en même temps que la Ligue 1. Si vous n’y avez jamais joué, c’est le moment de vous inscrire en cliquant tout simplement ici.

Pour celles et ceux qui découvrent la « SFL », c’est un jeu de fantasy hyper simple et gratuit. Il n’y a rien à gagner, si ce n’est du bon temps avec vos potes.

On vous explique rapidement le concept :

Chaque jour, vous choisissez UN match sur lequel vous essayez de deviner le vainqueur. Chaque équipe a une cote. Si vous devinez le bon vainqueur, vous prenez le nombre de points attribués et 5 points supplémentaires par but marqué. Si vous perdez, mais que votre équipe a marqué, vous prenez également 5 points par but. En cas de match nul, vous prenez la moitié des points mis en jeu sur votre équipe et 5 points par but marqué.

Exemple : vous « pickez » une équipe cotée à 14 points dans son match. Si elle gagne 2-1, vous prenez 24 points. Si elle perd 2-1, vous prenez 5 points, si elle fait 1-1, vous prenez 12 points.

Vous pouvez « prévoir » vos picks longtemps en avance puisqu’on essaye de mettre un max de matchs disponibles en amont pour que celles et ceux qui ne veulent pas revenir tous les jours puissent faire plusieurs picks d’un coup sur plusieurs jours.

Attention : quand vous choisissez une équipe, vous ne pouvez plus la sélectionner pour les 10 prochaines journées.

Vous jouez a minima en solo pour essayer d’arriver le plus haut possible au classement individuel parmi des milliers de joueurs. Mais vous pouvez en plus créer une équipe (de 11 joueurs) pour essayer de performer dans les divisions en cumulant les scores individuels des membres de votre équipe : vous commencez au plus bas échelon et chaque mois, les 8 premières équipes montent d’un cran et les 8 dernières descendent.

Enfin, quand vous dépassez les 50 points sur un pick, vous obtenez un « Golden Pif » qui sert surtout à frimer et éventuellement à vous départager en cas d’égalité dans un classement.

On vous conseille de jouer dès le départ pour maximiser vos chances d’arriver le plus haut possible dans les classements mais vous pouvez aussi rejoindre le jeu en cours de route

Pour jouer et préparer la saison, c’est ici ! On vous prévient : on devient vite accroc, et on se retrouve vite à suivre l’actualité d’un club turc, néerlandais ou de League One dont on n’avait jamais entendu parler auparavant…

