Reims lance sa nouvelle cuvée face à Clermont

Stade de Reims 2-0 Clermont

Buts : Munetsi (17e) et Daramy (83e)

Le millésime 2023-2024 est lancé.

Après sa défaite initiale lors de la première journée au Vélodrome, le Stade de Reims a profité de sa première à domicile pour lancer sa saison. Comme l’an passé, les Champenois recevaient pour cela Clermont, qui les avait battus 2-4 à ce moment-là. Mais cette fois, tout s’est bien passé pour les hommes de Will Still, qui ont dompté les Auvergnats sans trop de soucis, sous la chaleur marnaise. Une après-midi tranquille en grande partie due à un pressing intense. « Reims fait un très bon pressing et nous embête beaucoup. Il faut s’appliquer techniquement », soufflait Mehdi Zeffane à la pause, lucide.

Reims avait déjà fait le plus dur, au cours d’un premier acte pas franchement spectaculaire, mais maîtrisé par des Rémois séduisants sur certaines séquences, et toujours aussi solides défensivement. Des idées, Reims en avait dans le jeu, mais aussi sur coup de pied arrêté avec une combinaison sur corner qui a permis à Marshall Munetsi de délivrer les siens assez tôt, sur un service d’Amir Richardson, omniprésent (1-0, 17e). Une récompense logique pour le Stade, déjà proche de l’ouverture du score cinq minutes plus tôt grâce à Junya Ito, puis passé proche du break par Diakité (29e) et Nakamura (37e, 58e). Mais c’est finalement la recrue la plus chère de l’histoire du club, Mohamed Daramy, qui a fait le break au bout d’un beau mouvement entre Teddy Teuma et Ito (2-0, 88e), après avoir buté sur un Mory Diaw de gala (83e). Sans sourciller, les Rémois ont lancé leur saison. Côté clermontois, après une prestation assez terne, le compteur affiche toujours à 0 point.

Pas encore de quoi écrire une chanson pour les Auvergnats.

Stade de Reims (4-2-3-1): Diouf – Foket, Abdelhamid, Agbadou, Wilson-Esbrand (De Smet, 60e) – Matusiwa, Munetsi (Atangana, 73e), Richardson(Teuma, 73e) – Ito, Diakité (Diakhon, 73e), Nakamura (Daramy, 60e) Entraîneur : Will Still.

Clermont (5-2-3): Diaw – Seidu, Wieteska (Boutobba, 86e), Pelmard, Zeffane (Konaté, 72e), Borges – Gonalons, Gastien (Magnin, 61e) – Cham, Allevinah (Bela, 72e), Kyei (Andric, 61e) Entraîneur : Pascal Gastien.