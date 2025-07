Les rénovations du Santiago Bernabéu auront coûté deux fois plus que prévu

Quand on aime, on ne compte pas.

Terrain rétractable, nouvelle façade, 4 000 places supplémentaires et toit ouvrant : la rénovation XXL du stade Santiago Bernabéu était l’un projets les plus ambitieux du Real Madrid ces dernières années.

Mais les dirigeants merengue ont eu les yeux plus gros que le ventre, l’enveloppe de 575 millions d’euros initialement allouée pour les rénovations aura largement été dépassé par l’ampleur des travaux, d’après le dernier bilan financier transmis ce jeudi par le Real Madrid.

📊 EL REAL MADRID CIERRA EL EJERCICIO 2024/25 CON UN RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE 24 MILLONES DE EUROS. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 17, 2025

On parle d’un total de 1,347 milliard d’euros depuis 2018, soit deux fois plus que le montant initial (et 10 fois le transfert d’Eden Hazard en 2020). Pas de quoi inquiéter les finances de la Casa Blanca, qui ont connu 1,185 milliard d’euros de revenus cette saison, d’après le même rapport.

Alors, imaginez avec une vente de Vinícius Jr en Arabie saoudite.

