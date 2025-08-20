La presse espagnole applaudit la prestation de Kylian Mbappé contre Osasuna

L’année deux du mariage entre Kylian Mbappé et le Real Madrid commence bien.

Après la victoire des Madrilènes contre Osasuna ce mardi soir en Liga (1-0), Mbappé se retrouve à la Une de tous les quotidiens sportifs espagnols (surtout à Madrid, tiens). Buteur sur penalty et très actif sur la pelouse du Bernabéu, l’attaquant français aurai plutôt réussi son premier match officiel avec le numéro 10 dans le dos.

Les bonnes sensations de Mbappé

« Mbappé règle tout, applaudit AS. Nouvelle ère, même héros. La star française change de numéro, mais sa détermination reste intacte. Les trois premiers points dans cette Liga portent la signature du joueur originaire de Bondy. Comme tant d’autres fois la saison dernière. Même sous l’ère Xabi Alonso, Kylian vient à la rescousse du Real Madrid. »

Marca y est allé de son petit compliment aussi, en mettant en avant les stats de l’ancien Parisien : huit dribbles réussis sur douze tentés, un total qui le place d’entrée en tête des meilleurs dribbleurs de la Liga, à égalité avec Nico Williams et devant Lamine Yamal. « L’attaquant français en a profité pour exprimer tout son potentiel lors de ce premier match. Ça a contribué à faire renaître le redoutable Mbappé, devenu incontrôlable pour ses adversaires. »

De son côté, le capitaine des Bleus a lui-même reconnu ses bonnes sensations, et on peut dire que l’été n’a rien changé à son discours (vrai ou non) : « Je me sens très bien, mais le plus important, c’est toujours d’aider l’équipe. Offensivement, défensivement et tout le reste suivra. Si j’ai la volonté d’aider l’équipe, nous allons gagner des matchs. »

Rappel : ce n’était qu’Osasuna.

