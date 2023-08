Raphaël Varane absent plusieurs semaines à son tour

Il avait pourtant prévenu.

En poussant un coup de gueule sur le calendrier surchargé des écuries européenne et l’allongement du temps additionnel, Raphaël Varane s’inquiétait de l’état de santé des joueurs. C’est finalement sur lui que la sentence est tombée, samedi, face à Nottingham Forest (victoire 3-2). Sorti à la pause et remplacé par Victor Lindelöf, le Français devrait rater les six prochaines semaines de compétition selon Sky Sports. Récemment retraité en sélection, le défenseur central pourra donc se soigner dans le calme.

Depuis son arrivée à Manchester United en 2021, Varane s’est blessé huit fois et a loupé 34 matchs avec les Red Devils. Un chiffre impressionnant et bien trop haut, qui ne doit cependant pas minimiser son communiqué sur les charges de travail demandées aux joueurs. Au sein de l’effectif mancunien, Luke Shaw, Mason Mount ou encore Tyrell Malacia seront également indisponibles durant de longues semaines.

Harry Maguire, lui, est en pleine forme et va pouvoir profiter de l’absence de son concurrent pour retrouver grâce aux yeux d’Erik ten Hag.

