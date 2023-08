Raphaël Varane peste à son tour contre la nouvelle durée de temps additionnel en Angleterre

Manchester uni contre la Fédération.

Pep Guardiola n’a pas hésité à exprimer sa colère dimanche au coup de sifflet final du Community Shield à propos d’un extra time beaucoup trop long à son goût, et qui a fait perdre la partie à Manchester City contre Arsenal. Mais le Catalan va devoir s’y faire puisque la Premier League a décidé de décompter chaque minute perdue pour permettre d’augmenter le temps de jeu effectif. Manchester United a dû apprécier voir son voisin se faire coiffer sur le poteau, mais son défenseur français Raphaël Varane est monté au créneau pour aller dans le sens de l’entraîneur.

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.

From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for…

