Qui sont ceux qui critiquent la Ligue 1 ? « C’est des bobos ! », répond Jean-Pierre Caillot

Invité ce jeudi sur RMC dans l’émission Rothen s’enflamme, Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, s’est exprimé sur l’attribution des droits TV de la Ligue 1, pour la période 2024/2029. S’il s’est dit « serein et confiant », il souligne que « pour la première fois, le nombre de diffuseurs intéressés est beaucoup plus grand, avec six acteurs potentiels qui se sont dit intéressés par le produit Ligue 1 ».

Mais le boss rémois a également adressé un tacle glissé à ceux qui critiquent le jeu pratiqué dans notre championnat de France adoré. Et il a une idée bien précise du profil de ces détracteurs. « C’est des bobos ça ! Évidemment que tu pourras toujours critiquer un match de Ligue 1 ou du Stade de Reims. Mais si tu vas voir un jour certains matchs en Angleterre ou certains matchs en Espagne, c’est la même chose, faut arrêter (…) il y a des purges dans tous les pays », explique-t-il.

Autant de purges au Luxembourg qu’en Espagne.

