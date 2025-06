On (re)fait le point sur les dates du mercato

Encore un beau bazar…

Comme chaque année, le mercato scotche des millions de fans de football sur leurs smartphones, prêts à tout pour dégoter la moindre rumeur de transfert ou le « Here we go » tant attendu du journaliste italien Fabrizio Romano. L’an passé, le mercato s’était ouvert le 10 juin en Ligue 1, pour se fermer le 30 août, alors que l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne étaient restées sur une période de deux mois (1er juillet – 30 août). Cette année, tout a été remanié. La cause ? La Coupe du monde des clubs, tant attendue par les supporters.

Un mercato en deux temps

Pour pouvoir bien préparer la compétition, les cinq grands championnats se sont mis d’accord sur les dates du mercato et il sera en deux étapes. Avec une première période qui a déjà commencé et qui se situe entre le 1er et le 10 juin. Les clubs pourront alors reprendre leurs achats, le… 16 juin, juste après le début de la compétition, qui débutera le 14 juin, avec une superbe rencontre Al Ahly-Inter Miami. Plus classiquement, les portes du mercato se fermeront en France le 1er septembre, à 20 h.

Une pause de six jours, c’est vrai que c’était obligatoire.

Bleus : la meilleure défense, ce sera bien l’attaque