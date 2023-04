Quatre candidatures pour la Coupe du monde féminine 2027

Où est-ce qu’Hervé Renard remportera sa deuxième Coupe du monde successive ?

La FIFA a annoncé ce mardi matin sur son site la liste des candidats visant l’organisation du Mondial de football féminin de 2027. Si le Brésil et l’Afrique du Sud ont déposé un dossier chacun de leur côté, on note la présence de deux projets collectifs. Sur le continent européen, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne se sont alliés alors que ce sont les États-Unis et le Mexique qui collaborent du côté de l’Amérique. Un document portant sur un accord de candidature va maintenant être envoyé par l’instance internationale et qui devra être retourné par les Fédérations avant le 19 mai.

🇧🇪🇩🇪🇳🇱 🇧🇷 🇿🇦 🇺🇸🇲🇽 FIFA has received four expressions of interest to host the 2027 @FIFAWWC: — FIFA (@FIFAcom) April 24, 2023

La FIFA précise de plus que le ou les grands gagnants seront connus le 17 mai 2024.

