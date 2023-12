Quatre années de vacances pour Paul Pogba ?

La descente aux enfers continue.

Le parquet national antidopage italien a requis une suspension de quatre ans contre Paul Pogba ; une information rapportée par La Gazzetta dello Sport et confirmée par l’AFP. Pogba avait été testé positif à la testostérone synthétique par un laboratoire antidopage de Rome, le 20 août dernier à la suite d’un match Udinese-Juve. Le parquet national antidopage demande une sanction lourde de conséquence, puisque ce serait presque une fin de carrière pour l’international français, aujourd’hui âgé de 30 ans. Le joueur racontait d’ailleurs à Al Jazeera, en septembre, avoir déjà pensé à raccrocher les crampons après les tentatives d’extorsion dont il a été victime : « Parfois, j’étais juste seul en train de penser : “Je ne veux plus avoir d’argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu’ils m’aiment pour moi, pas pour la gloire, pas pour l’argent.” »

Suspendue provisoirement depuis le 12 septembre, la Pioche avait tenté de se sauver en réalisant une contre-expertise, qui avait donné le même résultat. Pour ce cas de figure, la sanction prévue par les autorités est de quatre ans (ce qui représente la peine maximale pour ce type de sanctions). Selon la Gazzetta, Paul Pogba devra encore attendre un petit peu plus pour avoir la confirmation de sa peine par le tribunal national antidopage.

La suspension aurait pu être réduite si Pogba avait été en mesure de prouver la non-intentionnalité de se doper, ou s’il était parvenu à établir que l’usage de testostérone avait eu lieu hors compétition et sans aucun lien avec une démarche d’amélioration de ses performances sportives. L’entourage de Pogba avait plaidé que les métabolytes de testostérone provenaient d’un complément alimentaire prescrit par un médecin.

Reverra-t-on un jour notre Paul national sur un terrain ?…

