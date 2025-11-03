S’abonner au mag
  • Premier League
  • J10
  • Tottenham-Chelsea (0-1)

Quand Pedro Neto fait la grimace aux fans de Tottenham

CDB
Quand Pedro Neto fait la grimace aux fans de Tottenham

Il leur cachait la vue aussi.

Ce samedi, Chelsea s’est imposé sur la pelouse de Tottenham (1-0), une de ses victimes préférées (sur les 19 derniers matchs, les Spurs n’ont gagné qu’une fois). Cette victoire permet aux Blues de revenir à hauteur de leur adversaire du week-end au classement.

La langue bien pendue

Sur le terrain au coup d’envoi, Pedro Neto a été remplacé à la 85e minute par le jeune Brésilien Estevão. Alors qu’il regardait la fin du match debout sur le banc de touche, l’attaquant portugais a été pris à partie par des fans de Tottenham, lui demandant de s’asseoir.

Dans une réponse pleine de classe, le joueur des Blues a adressé un classique « Fuck you » aux supporters présents derrière lui, avant de leur tirer la langue. La vidéo a fait beaucoup rire les fans sur les réseaux sociaux, alors que Neto a fini par s’asseoir tranquillement pour la fin du match.

Ça change du coup de pied de Patrice Évra.

Les week-ends de Premier League se suivent et se ressemblent

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!