Quand Pedro Neto fait la grimace aux fans de Tottenham

Il leur cachait la vue aussi.

Ce samedi, Chelsea s’est imposé sur la pelouse de Tottenham (1-0), une de ses victimes préférées (sur les 19 derniers matchs, les Spurs n’ont gagné qu’une fois). Cette victoire permet aux Blues de revenir à hauteur de leur adversaire du week-end au classement.

La langue bien pendue

Sur le terrain au coup d’envoi, Pedro Neto a été remplacé à la 85e minute par le jeune Brésilien Estevão. Alors qu’il regardait la fin du match debout sur le banc de touche, l’attaquant portugais a été pris à partie par des fans de Tottenham, lui demandant de s’asseoir.

Pedro Neto is a legend for doing this 😭pic.twitter.com/Qe93ql1LXI — Troll Football (@TrollFootball) November 2, 2025

Dans une réponse pleine de classe, le joueur des Blues a adressé un classique « Fuck you » aux supporters présents derrière lui, avant de leur tirer la langue. La vidéo a fait beaucoup rire les fans sur les réseaux sociaux, alors que Neto a fini par s’asseoir tranquillement pour la fin du match.

Ça change du coup de pied de Patrice Évra.

