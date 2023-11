Pogbadaboum.

Revenu à la compétition en faisant deux entrées en jeu en Serie A avant la trêve internationale de septembre, Paul Pogba a été stoppé dans son élan par un contrôle positif à la testostérone. Suspendu à titre provisoire, le milieu de la Juventus prend son mal en patience. Son agente Rafaela Pimenta a commenté la situation auprès du Guardian. « Nous travaillons (sur un appel), j’ai toujours de l’espoir, confie-t-elle. Ce que j’aime chez Paul, c’est qu’à chaque fois que quelque chose de négatif se produit, il fait de son mieux pour en tirer une leçon. »

« Je serai toujours là pour Paul. Il fait partie de ma vie et je lui suis reconnaissante de la façon dont il m’a traitée, toujours avec respect », poursuit-elle. Dithyrambique, Pimenta a même tenu à défendre les extravagances de son joueur. « Les gens jugent souvent quelqu’un à cause de sa coupe de cheveux. Mais Paul ne serait pas chez lui à réfléchir pendant six heures à sa coupe de cheveux. Il n’y pense que sur le moment, avec son coiffeur, assure-t-elle. Quand Paul faisait sa coupe de cheveux sur Instagram, il était en avance sur son temps. Aujourd’hui, tout le monde le fait. Si vous allez à la Lazio, ils ont une très belle salle de coiffure au centre d’entraînement. »

Non aux jugements hâ’Tifs !

