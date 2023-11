Quand Olivier Giroud apprend à Jamie Carragher à prononcer son nom correctement

Tous Gigi, tous Wouwou !

Buteur avec l’AC Milan ce mardi soir, Olivier Giroud a renvoyé le Paris Saint-Germain à ses chères études et entretient l’espoir d’une qualification des Rossoneri pour le tour suivant. Et qu’est-ce qu’il se passe quand on devient le joueur-clé d’un match à enjeu comme celui-là ? Bingo, on se farcit les les zones flash pour enchaîner les interviews auprès des médias partenaires.

Après avoir échangé des banalités et clamé ô combien il était ravi d’avoir marqué un but si important, Giroud s’est retrouvé en duplex avec la chaîne étatsunienne CBS qui, parmi ses consultants, peut compter sur l’inénarrable Jamie Carragher. L’ancien des Reds a profité de l’occasion pour demander à l’international français de lui apprendre comment son patronyme car, non Jamie, « Jiwou » n’est effectivement pas une manière correcte. Patient, Olivier s’improvise orthophoniste mais malgré toute sa pédagogie, l’Anglais aura probablement besoin de quelques séances supplémentaires.

En tout cas, cette séquence reste une super pub pour que nos voisins investissent quelques livres sterling dans des cours de langues étrangères à l’école.

