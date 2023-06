Quand Ederson fête la C1 en rasant la moustache d’un journaliste

Qui a dit que les interviews de fin de match étaient barbantes ?

Alors que tout démarre de façon plutôt classique après le titre remporté par Manchester City en C1, l’échange entre Ederson et un journaliste de TNT Sports Brazil s’est finalement avéré plus savoureux que prévu. La raison ? Fred Caldeira, journaliste pour le média brésilien, et son compatriote auraient fait un pari avant cette partie remportée par les Citizens. L’enjeu ? Les barbes des deux hommes.

"A DERROTA NOS ENSINA MUITO, FORAM 5 ANOS CAINDO, MAS PEGAMOS PEDAÇO POR PEDAÇO E NOS RECONSTRUÍMOS!" 🗣️🇧🇷 Você é [email protected], Ederson! Nosso @fredcaldeira bateu um papo EXCLUSIVO com o goleiro, campeão da Champions pelo Manchester City! 🏆 #CasaDaChampions pic.twitter.com/DeWltauqjB — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) June 10, 2023

Et les deux compères ont visiblement tenu parole. Après avoir répondu à quelques questions de Caldeira, le portier de City, toujours paré de ses gants, s’est emparé d’un rasoir électrique afin de s’attaquer à la moustache du journaliste. Pas en reste, ce dernier s’est ensuite chargé de rendre la pareille au gardien brésilien, provoquant les rires des deux hommes.

Vu l’affreux bouc porté par le Brésilien, c’est presque un service que lui a rendu le journaliste.

