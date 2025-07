Qualifié en quarts de Wimbledon, Flavio Cobolli a aussi un gros passé de footeux

De l’AS à l’ace.

Remco Evenepoel, capitaine d’Anderlecht devenu champion du monde de cyclisme. Maintenant Flavio Cobolli, passé par le centre de formation d’un club de football à la pelouse de Wimbledon. Des cracks très doués pour plusieurs sports, il en existe à foison. Demandez donc à Hatem Ben Arfa ou Gaël Danic, partis se la couler douce sur les terrains de padel. Flavio Cobolli a lui préféré passer du pied ballon en jeune à la raquette, au très haut niveau.

« J’ai vite compris que j’aimais être seul sur un court »

Arrière droit à l’AS Rome jusqu’à ses 13 ans, l’Italien de 23 ans éblouit en ce début de Wimbledon. Quatre victoires convaincantes et le voilà en quart de finale sur le gazon de Londres face à Novak Djokovic. Pourtant, le gamin aurait bien pu continuer à jouer au football et il est loin de dire le contraire. « J’étais un excellent arrière droit, plaidait-il après son succès vite fait bien fait 3-0 contre Jakub Mensik. J’ai commencé le foot car j’allais voir la Roma au stade. Mais j’ai vite compris que j’aimais être seul sur un court, à pouvoir gagner par moi-même et j’ai préféré poursuivre le tennis. »

« On avait trouvé une solution pour qu’il puisse s’entraîner dans les deux disciplines, dévoilait Bruno Conti à Ansa en 2020. Mais quand il nous a dit qu’il choisissait la raquette, on a compris. » Pour se hisser dans le dernier carré, il faudra désormais battre l’antivax Djoko, spécialiste des pauses blessures et fan du AC Milan.

Un bon p’tit tacle de latéral, et ça devrait faire l’affaire pour en venir à bout.

Un ancien de Chelsea fait le choix de Beşiktaş