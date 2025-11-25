S’abonner au mag
Khvicha Kvaratskhelia a compris qu'il fallait défendre au PSG

Un pour tous, et pas tous pour un.

Lors de son arrivée au Paris Saint-Germain au mercato d’hiver la saison dernière, personne n’imaginait que Khvicha Kvaratskhelia s’adapterait aussi vite. Porté sur l’offensive à Naples, l’attaquant géorgien rechignait souvent à effectuer les tâches défensives, ce qui laissaient craindre aux supporters Parisiens un énième attaquant qui ne revenait pas défendre.

Le football de Luis Enrique, une évolution constante

Près d’un an plus tard, le regard a complètement changé. Kvara a montré à tous qu’il était capable de faire ces efforts, comme l’a prouvé son retour hargneux face à Denzel Dumfries en fin de match le 31 mai dernier, alors que le PSG menait 4-0 en finale de la Ligue des champions. « J’ai réalisé que chaque joueur doit apporter sa pierre à la défense, chaque attaquant doit aider », a témoigné l’ailier parisien en conférence de presse à la veille du match de C1 contre Tottenham.

« Je me suis amélioré au niveau défensif grâce au coach, a-t-il appuyé, avant de revenir sur son évolution sur le terrain. Tout le monde sait que j’aime bien jouer à gauche. Mais dans le football, il faut savoir changer. C’est bon de pouvoir jouer à droite aussi. »

Après un début de saison compliqué sur le plan physique (un peu comme tous les joueurs de l’effectif), le numéro 7 du PSG est au top de sa forme : « Je me sens très bien. On a eu une longue saison, ce n’est pas facile de revenir physiquement. Mais avec l’équipe, on est totalement prêts, on le montre à chaque match. »

Rendez-vous mercredi soir pour remplacer les paroles par des actes.

