PSG-Barça : la compo est tombée, sans Ramos ni Kolo Muani

Luis Enrique l’imprévisible.

Privé d’Achraf Hakimi, suspendu, Luis Enrique a tranché pour remplacer son latéral droit. En l’absence de Nordi Mukiele, cela se jouait entre Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, et c’est bien le capitaine brésilien qui occupera le couloir droit, d’après L’Équipe. Un choix qui permettra au PSG de conserver sa défense à trois sur les phases de relance, avec un Nuno Mendes beaucoup plus offensif sur l’aile gauche.

Autre surprise : ni Randal Kolo Muani, ni Gonçalo Ramos n’ont été retenus par l’Espagnol, qui leur a préféré Marco Asensio. Ce qui devrait faire glisser Ousmane Dembélé en pointe de l’attaque, soutenu par un milieu composé de Lee Kang-in, Vitinha et Fabian Ruiz. Après avoir fait tout le boulot depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery est donc remplaçant. Dur.

Côté Barça : un certain Sergi Roberto pourrait débuter…

Paris Saint-Germain (4-3-3): Donnarumma – Marquinhos (cap.), L. Hernandez, Beraldo, N. Mendes – Lee, Vitinha, F. Ruiz – Asensio, Dembélé, Mbappé. Entraîneur : Luis Enrique.

