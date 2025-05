PSG-Arsenal : Deux nouveaux Gunners à l’infirmerie ?

Encore de la casse à Arsenal ?

Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Jorginho, Riccardo Calafiori… Et la liste pourrait encore s’allonger pour l’équipe de Mikel Arteta avant la demi-finale retour face au PSG prévue ce mercredi au Parc des Princes. Forfait ce samedi face à Bournemouth en marge de la défaite des Gunners à l’Emirates face aux Cherries, Jurriën Timber pourrait également à son tour déclarer forfait face aux Parisiens en C1. L’international néerlandais, malmené par Kvara à l’aller, n’a jusque-là pas donné de bonnes nouvelles à son coach qui disait ceci à son sujet : « Confiant ? Pour le moment, non, car il n’a pas été capable de jouer aujourd’hui (samedi) et nous rejouons dans quatre jours. »

Autre potentielle mauvaise nouvelle en vue, Martin Ødegaard a été aperçu en train de boîter après Arsenal-Bournemouth, même si le Norvégien a disputé l’intégralité de la rencontre pour sa part. Bref, les nouvelles ne sont pas bonnes en provenance de Londres alors qu’Arsenal doit ramener un résultat positif après la défaite face aux Parisiens à l’aller.

Attention de réussir à ramener dans la capitale française au moins onze joueurs valides à ce rythme !

