Pronostic Nantes Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice conserve son invincibilité à Nantes

Le FC Nantes a deux objectifs dans cette fin de saison se maintenir en Ligue 1 et remporter pour la seconde année consécutive la Coupe de France. En championnat, les Canaris se trouvent en 14e position avec seulement 6 points d’avance sur le premier relégable. Loin d’être assuré de se maintenir, le FC Nantes doit se réveiller car il reste sur trois revers consécutifs en Ligue 1. En effet, les protégés d’Antoine Kombouaré se sont inclinés contre Lens, Rennes et le Paris Saint-Germain, soit 3 formations qui jouent les premiers rôles en Ligue 1. Le week-end dernier, les Nantais ont fait preuve de caractère pour revenir au score au Parc des Princes avant de craquer en fin de rencontre (4-2). Comme souvent avec le club de Loire-Atlantique, Ludovic Blas a été l’homme clé de cette rencontre. Le second objectif des Nantais est la Coupe de France où ils vont affronter l’Olympique Lyonnais en demi-finale. Lors du tour précédent, le FC Nantes s’est imposé contre le Racing Club de Lens dans une Beaujoire à huis clos (2-1).

En face, l’OGC Nice vient de sauver l’honneur des clubs français sur la scène européenne en s’imposant en 8e de finale aller de la Conference League sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (0-1). Sur un terrain digne d’une pelouse de district, les Aiglons se sortis du piège moldave par l’intermédiaire de son jeune latéral gauche Amraoui dont le centre s’est transformé en tir surpuissant. Ce succès confirme l’excellente dynamique des Niçois depuis que Didier Digard dirige l’équipe. En effet, l’ancien joueur est toujours invaincu depuis qu’il exerce ses nouvelles fonctions, soit 10 matchs (7 victoires, 3 nuls). Après avoir largement battu Monaco (0-3) dans le derby, le Gym a dû se contenter du nul à domicil face à Auxerre (1-1) dans une rencontre notamment marquée par le penalty de Laborde arrêté par Radu. Lors des 10 matchs de Didier Digard comme entraîneur, sa formation n’a encaissé que 3 buts. Solide, Nice pourrait conserver son invincibilité à Nantes, malgré la fatigue de son déplacement européen.

