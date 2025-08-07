Lucas Digne ne bougera pas

Digne de confiance.

Aston Villa a officialisé la prolongation de Lucas Digne ce jeudi. L’international français, arrivé en janvier 2022, compte déjà 138 matchs sous le maillot des Villans, avec qui il a notamment vécu une demi-finale de Ligue Conférence et un quart de finale de Ligue des champions, la saison dernière. Le latéral, qui vient de fêter ses 32 ans, a signé jusqu’en 2028. Une perspective qui lui permettra peut-être d’atteindre la barre des 300 matchs en Premier League – 222 actuellement – et pourquoi pas d’aller chercher les 307 rencontres de Patrick Vieira.

Aston Villa is delighted to announce that Lucas Digne has signed a new contract with the club. pic.twitter.com/yCw10E9tQn — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 7, 2025

Maintenant, Didier Deschamps ne risque plus de le perdre de vue.

