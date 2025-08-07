S’abonner au mag
Lucas Digne prolonge jusqu'en 2028 avec Aston Villa

Lucas Digne ne bougera pas

Digne de confiance.

Aston Villa a officialisé la prolongation de Lucas Digne ce jeudi. L’international français, arrivé en janvier 2022, compte déjà 138 matchs sous le maillot des Villans, avec qui il a notamment vécu une demi-finale de Ligue Conférence et un quart de finale de Ligue des champions, la saison dernière. Le latéral, qui vient de fêter ses 32 ans, a signé jusqu’en 2028. Une perspective qui lui permettra peut-être d’atteindre la barre des 300 matchs en Premier League – 222 actuellement – et pourquoi pas d’aller chercher les 307 rencontres de Patrick Vieira.

Maintenant, Didier Deschamps ne risque plus de le perdre de vue.

Maxime Lopez prend la défense de Bouba Kamara

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

