Attention chaude ambiance.

Dans une interview auprès de The Telegraph, Yohan Cabaye s’est exprimé sur la rencontre à venir, entre ses deux anciens clubs, Paris et Newcastle. Désormais directeur adjoint du centre de formation et de préformation du PSG, l’ancien milieu international s’attend à une atmosphère de dingue à Saint James’ Park mercredi soir : « Des frissons ? Oui… J’ai hâte de revenir. Mes collègues de Paris, ils ne connaissent pas l’ambiance et c’est certain que ce sera l’une des meilleurs soirées en Europe ». Une ambiance qu’il n’a pas évoquée avec son président, Nasser Al-Khelaïfi : « Je vais lui laisser découvrir la surprise » .

Et à la question de savoir si Newcastle pourra bientôt devenir un prétendant en coupe d’Europe, à même de concurrencer le PSG ou les autres mastodontes du continent, Cabaye ne se cache pas : « S’ils veulent devenir un grand d’Europe, ils doivent jouer la coupe d’Europe tous les ans, pour avoir de l’expérience et pour aussi avoir l’occasion de ramener de meilleurs joueurs, pour améliorer l’équipe de saison en saison. Mais ils ont le potentiel pour ça, c’est certain » . Tout autant qu’il ne se cache au moment de couvrir de louanges Warren Zaire-Emery, pressenti pour débuter face aux Anglais : « C’est un joueur complet selon moi et il me fait oublier son âge. Ce qu’il fait à 17 ans, je ne pense pas que beaucoup de joueurs peuvent le faire. »

Il parle sans doute de prendre un mégaphone au pied du virage Auteuil.

Pronostic Newcastle PSG : Analyse, cotes et prono de l'affiche de Ligue des champions + 15€ offerts sans déposer d'argent