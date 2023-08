Pour se dédouaner, Luis Rubiales aurait envoyé une vidéo à la FIFA de Jenni Hermoso tout sourire

Et ça creuse, et ça creuse…

Luis Rubiales a déjà été suspendu par la FIFA de son poste de président de la Fédération espagnole de football, pour 90 jours, mais s’expose tout de même de plus fortes sanctions. Malgré quatre plaintes à son encontre, le gouvernement et les clubs contre lui ou encore sa mère lancée en pleine grève de la faim, le boss de la RFEF est prêt à tout pour sauver sa peau. Depuis son baiser adressé de force à Jenni Hermoso, Luis Rubiales tente de multiples manières de se dédouaner des accusations d’agression sexuelle. Ce mardi, il aurait fait fuiter une vidéo au coeur du bus espagnol fêtant le sacre mondial où l’on voit l’attaquante visiblement sourire de l’incident.

Selon les informations de El Diario, le dirigeant a envoyé la séquence à la FIFA pour prouver que Jenni Hermoso n’était finalement pas sous le choc. La principale intéressée n’a pourtant pas laissé de place au doute : « Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n’ai consenti au baiser qu’il m’a donné et, bien sûr, en aucun cas je n’ai cherché à l’embrasser ». Déjà qu’il prive de leur titre les joueuses de la Roja en reléguant complètement l’exploit au second plan, Luis Rubiales voulait donc qu’elles ne célèbrent même pas.

Il va falloir inventer de nouveaux adjectifs pour décrire cet homme.