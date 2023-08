En grève de la faim, la mère de Luis Rubiales menace de se laisser mourir

Rien ne va plus.

Quelques heures après avoir entamé sa grève de la faim, Ángeles Béjar, mère de Luis Rubiales, s’est exprimé au micro de Telecinco. « Je serai là aussi longtemps que mon corps tiendra. Je n’arrêterai pas jusqu’à ce que Jenni (Hermoso) dise la vérité. Cela ne me dérange pas de mourir pour la justice. Mon fils est une personne honnête et ce n’est pas juste ce qu’ils font », a-t-elle fermement expliqué pour soutenir son fils.

Selon elle, l’attaquant de la sélection espagnole aurait été consentante lorsque le président de la Fédération nationale l’a embrassé en marge de la finale du dernier Mondial. Ángeles Béjar avait déjà déclaré : « Il n’y a pas d’abus sexuel puisqu’il y a consentement de part et d’autre, comme le montrent les images ». De son côté, Jenni Hermoso, principale intéressée, avait tenu à rectifier les premières rumeurs à son égard : « Je tiens à préciser que, comme on peut le voir sur les images, à aucun moment je n’ai consenti au baiser qu’il m’a donné et, bien sûr, en aucun cas je n’ai cherché à l’embrasser. »

Et si Luis Rubiales prenait enfin ses responsabilités pour arrêter tout ce cirque ?

La mère de Luis Rubiales entame une grève de la faim