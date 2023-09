Le boss s’est enfin réveillé.

En pleine crise institutionnelle, l’Olympique de Marseille est actuellement à la croisée des chemins. Silencieux depuis le début de la semaine, le propriétaire américain, Frank McCourt, a pris la parole dans un communiqué publié sur le site du club dans l’après-midi. Visiblement lui aussi échaudé par la tournure des événements, ce dernier prend la défense de son président, en condamnant fermement les événements de lundi dernier, les qualifiant de « démonstration alarmante d’agression » : « Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria, et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire. »

Déclaration de Frank McCourt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 21, 2023

Mais le président ne s’arrête pas là, loin s’en faut. Évoquant la démission de Marcelino, il constate que « malheureusement, elle n’est pas le seul exemple de comportement qui aille à l’encontre de la mission de notre club ». Un tacle à peine camouflé, qui illustrerait presque un ras-le-bol des situations ubuesques qui ont pu être vécues sur la Cannebière ces dernières années. Convaincu dans son propos, McCourt en remet ainsi une couche : « L’incident de lundi n’en est qu’un parmi tant d’autres, qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile. » Se sentira visé qui le veut, mais le propriétaire met les petits plats dans les grands, et annonce « un changement profond », qu’il qualifie de « nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme », avant de reprendre le poncif sur l’identité phocéenne : « Seul le changement permettra à l’OM de conserver son identité, tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporters, et la ville de Marseille, méritent. »

Frank McLong.

Un rassemblement en soutien à Longoria prévu samedi à la Commanderie