Pour Balotelli, Taarabt est plus fort techniquement que Neymar

Merci Super Mario pour le divertissement.

Désormais joueur de l’Adana Demirspor, Mario Balotelli s’est de nouveau illustré par ses déclarations dans la presse. Cette fois, c’est auprès d’un podcast transalpin, Vox to Box, que le finaliste de l’Euro 2012 s’est fait remarquer. « Taarabt, pour moi, est techniquement plus fort que Neymar. Neymar est un phénomène absolu, il est trop fort, on ne peut pas les comparer bien sûr, mais si on ne parle que de technique alors Taarabt est plus fort », a-t-il notamment lâché à propos du Marocain, qui évolue lui à Al-Nasr, aux Emirats Arabes Unis.

🎙️🇲🇦🇮🇹|| Balotelli : Adel Taarabt est techniquement plus fort que Neymar !pic.twitter.com/cRDeerUxP5 — MOUNTAKHAB OUT OF CONTEXT 🇲🇦🇶🇦 (@MountakhabOf) September 29, 2023

Et ne comptez pas sur Balotelli pour renier sa carrière, malgré un parcours régulièrement considéré comme pas à la hauteur de son talent. « Moi, un talent gâché ? J’aurais certainement pu faire plus, mais j’ai tout gagné en club, se défend-il. Je n’ai manqué que le Championnat d’Europe ou la Coupe du monde en équipe nationale. »

La Nazionale ne se chercherait-elle pas un attaquant ?

